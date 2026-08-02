Marco Rubio en medio de las tensiones en Oriente Medio: “El régimen iraní nunca se ha enfrentado a un presidente como Trump”

(EFE) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el régimen iraní enfrenta una situación diferente con el presidente Donald Trump, al considerar que la actual administración estadounidense está dispuesta a responder con acciones concretas frente a las amenazas provenientes de Teherán.

Sus declaraciones se producen mientras el mandatario ha advertido que reaccionará con firmeza ante eventuales ataques iraníes contra intereses estadounidenses en Oriente Medio, en un contexto marcado por la continuidad de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Durante una entrevista concedida a Fox, Rubio sostuvo que “No creo que el régimen iraní se haya enfrentado jamás a un presidente como Trump, alguien que realmente pasa a la acción”.

En la misma línea, afirmó que el gobierno iraní “se acostumbró —no solo Estados Unidos, sino el resto del mundo— a que se salieran con la suya mintiendo, incumpliendo acuerdos, engañando a otros para firmar pactos, etcétera”.

El jefe de la diplomacia estadounidense también planteó que, a su juicio, el comportamiento del régimen iraní debe modificarse. “El régimen tiene que cambiar. Puede que no haya un cambio de régimen, pero el régimen tiene que cambiar”, señaló.

Asimismo, agregó que “la única manera de lograrlo es que el precio sea demasiado alto para que puedan pagarlo”, al sostener que las autoridades iraníes buscan expandir su influencia en la región. En ese contexto, destacó además que “el hecho de que tantas naciones árabes del Golfo se hayan alineado de alguna manera contra Irán, eso debe ser importante”.

En la entrevista, Rubio también se refirió a la guerra en Ucrania y reconoció que las conversaciones para alcanzar un acuerdo atraviesan un período complejo. No obstante, indicó que “en las próximas semanas nos esforzaremos por ver si es posible reanudar las conversaciones entre ambas partes y poner fin a esta guerra”, aunque precisó que “ambos bandos tienen líneas rojas muy marcadas”, lo que dificulta avanzar hacia una solución.

Pese a admitir que el proceso de negociación vive un “estancamiento”, el secretario de Estado expresó su confianza en el papel de Washington para impulsar el diálogo. En ese sentido, afirmó que “Estados Unidos es el único país del mundo, y el presidente Trump es el único líder del mundo que puede lograr que la parte rusa y la ucraniana comiencen a dialogar sobre cómo terminar con esto”.

Finalmente, Rubio abordó la relación entre Estados Unidos y China, cuando resta un mes y medio para la visita del presidente Xi Jinping a Washington. Sobre ese escenario, advirtió que “cualquier conflicto” entre ambas potencias, “ya sea económico o militar (Dios no lo quiera)— sería catastrófico para los dos y para el mundo entero”, por lo que sostuvo que esa relación debe administrarse sin dejar de resguardar los intereses nacionales de Estados Unidos.