¡Se acabó la espera! Vozinha finalmente toma rumbo a Chile para firmar con Colo Colo

Después de una semana marcada por sucesivos cambios en la fecha de su arribo, Vozinha finalmente emprendió viaje hacia Chile para completar su fichaje por Colo Colo. La información fue ratificada por el periodista conocido como el gurú mundial del mercado de fichajes de fútbol Fabrizio Romano, quien compartió una imagen del guardameta a bordo del avión junto al mensaje: “Vozinha, en camino a Chile para completar su traspaso al Colo Colo”.

La llegada del seleccionado de Cabo Verde está prevista para la noche de este domingo en Santiago. Durante los últimos días, el retraso de su viaje generó diversas especulaciones luego de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunciara previamente su incorporación.

Sin embargo, de acuerdo a distintos medios, el traspaso nunca estuvo en duda y la postergación respondió únicamente a asuntos personales y familiares que el jugador decidió resolver antes de trasladarse al país.

Con su aterrizaje en territorio nacional, se espera que el arquero cumpla durante las próximas horas con los exámenes médicos y los trámites finales antes de ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del cuadro albo.

De esta manera, Colo Colo quedará en condiciones de cerrar uno de los fichajes que más expectativa generó durante el actual mercado de pases, poniendo fin a varios días de incertidumbre en torno a la llegada del experimentado portero.