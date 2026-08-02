Pulso Ciudadano: Aprobación del presidente Kast llega a 25,6% y desaprobación es de 58,9%

Una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano, correspondiente a la última semana de julio, reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast llegó a 25,6%, mientras que la desaprobación es de 58,9%.

La aprobación del mandatario marcó 3,3% menos en comparación con la última medición, que se realizó hace dos semanas.

En tanto, un 15,5% de los encuestados dijo no saber cómo evaluar a Kast.

En relación con la pregunta “En general, considerando todos los aspectos económicos, valóricos, políticos, sociales, ¿crees que Chile avanza en…?”, un 50,4% respondió “la dirección incorrecta”, un 27% dijo que es “la dirección correcta” y un 22,6% no está seguro.

Respecto a cómo califican la situación económica actual del país, el 49,1% contestó que es “mala/muy mala”, mientras que un 39,9% dijo que es “regular” y un 10,4% la califica de “buena/muy buena”.