En medio de sistema frontal: Carpa colapsó sobre asistentes de una fiesta en Ñuble

Una carpa colapsó sobre los asistentes de una fiesta en el Valle Las Trancas en la comuna de Pinto (Región de Ñuble).
La situación se produjo durante la noche del sábado, en medio del sistema frontal que se desarrolla en la región y que ha dejado nevazones.
La estructura habría cedido debido al peso de las nevazones que se han registrado en la zona.
Según se dio a conocer, no se reportaron personas lesionadas.
Mountain Fest, organizador del evento, se disculpó por la situación en una declaración pública. “Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a todas las personas que nos acompañaron durante la jornada”, señalaron.
Además, indicaron que están “recopilando y resguardando todos los antecedentes técnicos, contractuales y operativos relacionados con lo sucedido. Estos antecedentes serán puestos a disposición de las autoridades competentes y se ejercerán las acciones que correspondan una vez que se determinen las causas y responsabilidades involucradas”.
De todos modos, recalcaron que el evento “contaba con todas las autorizaciones y documentación exigida para su realización, además de un plan de emergencia que fue activado inmediatamente tras lo ocurrido”.
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