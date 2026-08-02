Encuesta Criteria: 74% rechaza privatizar Codelco y 31% incorporaría capital privado conservando el control del Estado

La Encuesta Criteria de este domingo 2 de agosto dio a conocer que la aprobación del presidente José Antonio Kast bajó dos puntos respecto al sondeo anterior y se ubicó en 34%.
En tanto, la desaprobación subió un punto y llegó a 55%, mientras que un 11% dijo no saber si aprueba o desaprueba la forma en que el mandatario conduce el Gobierno.
Respecto a la megarreforma, un 33% de los encuestados cree que tendrá efectos positivos para el país, mientras que el 38% piensa que serán efectos negativos.
Asimismo, un 50% estima que el proyecto de reconstrucción favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos y un 33% dice que apunta a la creación de empleo para la población general.
La medición también consultó sobre Codelco, que durante la última semana ha estado en la contingencia por los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre privatizarla.
Un 74% respondió que rechaza su privatización, mientras que un 49% prefiere mantenerla como empresa 100% estatal mejorando su gestión y un 31% incorporaría capital privado conservando el control del Estado.
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