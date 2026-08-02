Ministro Fernando Rabat por reforma al INDH: “Tiene absolutamente un tinte de izquierda y eso hay que corregirlo”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó detalles sobre las modificaciones que el Gobierno pretende realizar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Consultado en el programa Estado Nacional de TVN sobre cómo el Gobierno responde a quienes han acusado que esta administración pretende terminar con el INDH, aclaró que el Ejecutivo ha trabajado en un anteproyecto de ley cuya finalidad es modificar el organismo.

“El Gobierno del presidente José Antonio Kast, a raíz de unas indicaciones que se efectuaron en la Ley de Presupuestos de 2025, ha trabajado en un anteproyecto de ley cuya finalidad es modificar el INDH desde dos puntos de vista: en primer lugar, en lo que se refiere a su organización. Creemos que, efectivamente, hoy la sociedad civil está mal representada en el INDH y tiene absolutamente un tinte de izquierda, y eso hay que corregirlo“.

En esa línea, detalló que el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, ha sostenido más de 500 reuniones con organizaciones civiles. Sin embargo, planteó que estas actualmente no tienen representación en el INDH.

Además, precisó que también se requiere analizar las facultades que tiene actualmente esta institución, puesto que, en general, “se habla mucho de los Principios de París“, que son los que recogen este tipo de organismos, los cuales normalmente tienen roles más bien de carácter consultivo.

“Y nosotros queremos, por lo tanto, eliminar ciertas facultades que nos parece que no tienen sentido. Por ejemplo, la de deducir querellas criminales”, aclaró, y añadió que esto se ha visto reflejado en pronunciamientos sobre causas en materia de crimen organizado y medioambientales. Por tanto, sostuvo que el objetivo de esta iniciativa es que la institución vuelva a tener una facultad solamente consultiva.

Por otro lado, sobre reciente firma de dos indultos, aclaró que “no existen militares ni tampoco existen carabineros por hechos ocurridos en el año 73 o en 2019″, en referencia a los contextos de la dictadura y el estallido social.