Tras sistemas frontales: Gobierno activa etapa de reconstrucción de viviendas y detalla ayuda a familias

El Gobierno activó la etapa de reconstrucción de viviendas tras el sistema frontal que afectó a gran parte del país e informó sobre la entrega de ayuda a familias damnificadas.

Según señaló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, las ayudas serán en base a la información que se ha recopilado en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), que es aplicada “exclusivamente por funcionarios municipales, con el apoyo de equipos de las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social”.

De ese modo, indicó que ya terminó gran parte del proceso de levantamiento de información y que los bonos de recuperación asociados a dichas fichas ya fueron entregados.

Continúan en etapa de catastro algunas localidades de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, donde los equipos continúan trabajando en terreno.

El Bono de Recuperación corresponde a una transferencia que se entrega una única vez de acuerdo al nivel de afectación, con montos que van desde los $350 mil hasta $1,5 millones.

La autoridad sostuvo que la ficha FIBE también servirá para “ir determinando las ayudas en materia de recuperación de la vivienda, que es una siguiente etapa que ya empezamos a activar a partir del día de hoy para determinar las ayudas de aquellas personas que tengan un daño muy grande en sus viviendas o, derechamente, viviendas destruidas”.

Esta etapa se coordinará a través del Comité de Ayudas Tempranas y “la información contenida en la FIBE continuará siendo la base para definir el tipo y alcance de los apoyos que recibirán las familias afectadas, dando inicio al proceso de reconstrucción en las zonas impactadas por el sistema frontal”.