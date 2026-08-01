México realiza un segundo envío marítimo con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela

(EFE) — Como parte de las acciones de asistencia internacional tras los terremotos registrados en Venezuela durante junio, México envió un segundo cargamento marítimo de ayuda humanitaria, compuesto por más de 718 toneladas de insumos.

Los buques ‘ARM Papaloapan’ y ‘ARM Huasteco’ zarparon el 31 de julio desde el puerto de Veracruz por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, según informaron en un comunicado conjunto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la información oficial, el ‘ARM Papaloapan’ transporta aproximadamente 684 toneladas, mientras que el ‘ARM Huasteco’ lleva otras 34,5 toneladas, alcanzando en conjunto un volumen superior a las 718 toneladas.

La operación fue coordinada entre la SRE, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz y otras autoridades federales encargadas del embarque y traslado de la ayuda.

Al referirse a esta iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “sea la solidaridad lo que siempre refleje a nuestro país”, defendiendo la cooperación internacional como una muestra de apoyo hacia las naciones afectadas por desastres.

En la misma línea, el comunicado destacó que con este operativo México refrenda su “vocación solidaria”, su espíritu de cooperación y su tradición humanitaria con los pueblos que enfrentan situaciones de necesidad.

Este nuevo despacho se suma al primer envío marítimo, que arribó el 13 de julio al puerto venezolano de La Guaira a bordo de los buques ‘ARM Isla Holbox’ y ‘ARM Huasteco’, con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalentes a 388,42 toneladas.

Ese cargamento incluyó alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras, cada una con capacidad para producir 1.000 litros de agua purificada por hora.

Asimismo, desde finales de junio México también había enviado asistencia por vía aérea, incluyendo personal especializado, herramientas, insumos médicos y equipos de apoyo para enfrentar las consecuencias de los sismos del 24 de junio.

Según el balance oficial difundido el 24 de julio, el doble terremoto en Venezuela ha dejado más de 5.500 fallecidos, además de 856 edificios colapsados y 190 inmuebles afectados.