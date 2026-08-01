Cajón del Maipo: Decretan cierre total del tránsito en el control de San Gabriel este sábado por condiciones meteorológicas

Durante este sábado, la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera informó modificaciones en las rutas debido a las condiciones meteorológicas.

En ese contexto, anunció que se aplicarán restricciones de tránsito en el control de San Gabriel:

14:00 horas: cierre del tránsito en dirección a la alta cordillera.

18:00 horas: cierre total del tránsito.

Además, recomendó a quienes tengan previsto viajar al sector planificar sus desplazamientos con anticipación.

Cabe mencionar que el punto de control preventivo de la Tenencia de San Gabriel se ubica en la Ruta G-25, en el Cajón del Maipo, y corresponde a uno de los accesos a la alta cordillera.