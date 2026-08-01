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Cajón del Maipo: Decretan cierre total del tránsito en el control de San Gabriel este sábado por condiciones meteorológicas

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Durante este sábado, la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera informó modificaciones en las rutas debido a las condiciones meteorológicas.

En ese contexto, anunció que se aplicarán restricciones de tránsito en el control de San Gabriel:

  • 14:00 horas: cierre del tránsito en dirección a la alta cordillera.
  • 18:00 horas: cierre total del tránsito.

Además, recomendó a quienes tengan previsto viajar al sector planificar sus desplazamientos con anticipación.

Cabe mencionar que el punto de control preventivo de la Tenencia de San Gabriel se ubica en la Ruta G-25, en el Cajón del Maipo, y corresponde a uno de los accesos a la alta cordillera.

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