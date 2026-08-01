Felipe VI manifiesta su inquietud por crisis migratoria en Ceuta y Melilla y pide reforzar la seguridad

(EFE) — El rey Felipe VI se refirió a la crisis migratoria que afecta a Ceuta y, en menor medida, a Melilla, expresando su rechazo por los recientes acontecimientos ocurridos en ambas ciudades autónomas. De acuerdo con un mensaje difundido este sábado por la Casa Real, el jefe del Estado español ha seguido “con gran preocupación e indignación” lo sucedido, calificando la situación como un episodio de especial gravedad.
En su declaración, el monarca llamó a fortalecer el respaldo institucional hacia ambas ciudades y sostuvo que es necesario impulsar acciones que transmitan “de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España”. La declaración se enmarca en medio de la crisis migratoria que ha afectado a estos territorios.
Asimismo, Felipe VI enfatizó que corresponde al Estado garantizar la protección de las ciudades autónomas para impedir que episodios similares vuelvan a producirse. En ese sentido, afirmó que “El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos– que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse”, aludiendo al saldo fatal que dejaron los recientes acontecimientos.
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