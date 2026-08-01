Balance de Senapred por el sistema frontal en la zona centro-sur: 1.284 personas aisladas y 206 damnificadas

Durante la mañana de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó un balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, especialmente a las regiones del Maule y Biobío.
En ese contexto, informó que actualmente se registran ocho alertas rojas y 11 alertas amarillas, principalmente asociadas a crecidas y desbordes de ríos.
Asimismo, detalló que, hasta el momento, se reportan:
- 206 personas damnificadas.
- 82 personas albergadas.
- 1.284 personas aisladas.
- Nueve viviendas destruidas, 86 con daño mayor, 919 con daño menor y 549 en evaluación.
“Durante toda la noche y la madrugada hemos realizado un monitoreo permanente de las zonas afectadas por el sistema frontal, con especial foco entre las regiones del Maule y Biobío, las que serán afectadas este fin de semana por un nuevo evento meteorológico que, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), vendrá acompañado de precipitaciones moderadas a fuertes”, detalló la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.
Mira aquí el balance completo
📢Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega balance actualizado sobre #SistemaFrontal. pic.twitter.com/mH2WSCFHnF
— SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026
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