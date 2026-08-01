España dice que casi 50 mil migrantes que cruzaron a Ceuta desde Marruecos ya regresaron: Al menos 67 personas murieron

(CNN) — Al menos 67 personas murieron durante una llegada masiva de migrantes que intentaban entrar desde Marruecos en Ceuta, enclave español en el norte de África. Se calcula que entre 50.000 y 60.000 personas intentaron cruzar esta semana, aunque las autoridades españolas dijeron que la mayoría había regresado a Marruecos para este viernes por la tarde.

La repentina llegada de decenas de miles de migrantes llevó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a desplazarse de urgencia al territorio. También hizo que Italia restableciera temporalmente algunos controles fronterizos para quienes llegaran desde España y que Francia ordenara inspecciones adicionales a lo largo de su frontera con ese país.

Las autoridades de Ceuta dijeron que muchas de las víctimas murieron ahogadas cuando multitudes cruzaron la frontera por tierra y mar el jueves y desbordaron a los agentes fronterizos.

Las autoridades españolas dijeron que intentarían expulsar lo antes posible a quienes habían entrado ilegalmente, a pesar de una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que dictaminó que los migrantes que llegan por mar no pueden ser devueltos a Marruecos.

Para el viernes, muchos parecían haberse marchado por voluntad propia. Reuters informó que vio a cientos de personas regresar a Marruecos por puestos fronterizos y aberturas en la valla. Algunas dijeron que no habían encontrado comida ni refugio en Ceuta.

Los ciudadanos de terceros países en Ceuta no tienen libre circulación hacia la España peninsular ni hacia el resto del espacio Schengen, y se requieren controles de identidad y visado para continuar el viaje.

El Ministerio del Interior español afirmó que alrededor de 50.000 personas habían cruzado la frontera desde el jueves por la mañana, mientras que el Gobierno regional de Ceuta cifró el total en 60.000.

Sánchez afirmó que los cruces masivos constituían una “violación de la integridad territorial de España” y los atribuyó a la desinformación difundida por los traficantes de personas tras la sentencia del Tribunal Supremo.

“Lo ocurrido ayer merece nuestro más profundo reproche, nuestra más contundente condena”, declaró.

Causas del aumento

Reuters habló con Ayoub El Abyad, un marroquí de 16 años, quien dijo que él y su primo decidieron hacer el viaje de 12 horas hacia Ceuta después de ver videos en Instagram de otros migrantes cruzando.

“Migrar es una forma de mejorar nuestras vidas. Decidimos intentar cruzar y confiar en Dios”, declaró El Abyad a la agencia de noticias desde el lado marroquí de la frontera.

Los videos circularon a medida que se difundían en redes sociales informes sobre la sentencia del Tribunal Supremo español, lo que llevó a muchos jóvenes marroquíes a ver una oportunidad para cruzar la frontera.

La frustración económica generalizada también influye: cifras oficiales citadas por Reuters muestran que uno de cada cuatro marroquíes de entre 15 y 24 años no estudia, trabaja ni recibe formación. La calma del mar en esta época del año también hace que nadar sea una opción más viable.

Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta ni Melilla, y describe estos enclaves españoles centenarios como “ocupados”, lo que ha llevado a algunos analistas a preguntarse si las autoridades marroquíes hicieron deliberadamente poco para impedir los cruces.

El viernes se produjeron violentos enfrentamientos en Fnideq, en la frontera entre Marruecos y España.

Preocupación a través de las fronteras

La llegada de decenas de miles de personas desbordó el pequeño territorio de Ceuta, una franja de tierra que se adentra en el mar Mediterráneo desde la costa marroquí y que cuenta con una población de tan solo 84.000 habitantes, y desató una oleada de críticas tanto en España como en el extranjero.

Italia anunció el restablecimiento temporal de algunos controles fronterizos para las llegadas aéreas y marítimas procedentes de España durante 30 días.

“La suspensión temporal del espacio Schengen con respecto a España es una medida necesaria para salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, el lunes en X.

Normalmente, quienes viajan por aire o mar entre España e Italia no están sujetos a controles fronterizos rutinarios. Sin embargo, la radiotelevisión pública italiana RAI informó que los “controles selectivos” a algunas personas comenzarían el 1 de agosto y permanecerían vigentes durante un mes.

RAI, que citó fuentes del Ministerio del Interior, dijo que los controles se aplicarían únicamente a ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea que llegaran a Italia desde España, con el fin de verificar si cumplían los requisitos de entrada.

De acuerdo con RAI, los ciudadanos españoles y de otros países de la UE que viajen a Italia, así como quienes viajen de Italia a España, no tendrán que cumplir requisitos adicionales.

La primera ministra, Giorgia Meloni, había solicitado previamente la suspensión de la pertenencia de España al espacio Schengen, que permite la libre circulación dentro de la Unión Europea.

CNN consultó a las principales aerolíneas que vuelan entre España e Italia sobre las posibles repercusiones en sus servicios. Vueling dijo que sus vuelos operaban con normalidad y que sus horarios no se habían visto afectados, pero recordó a los pasajeros que debían llevar documentos de viaje válidos.

Iberia también dijo que no había cambios en sus vuelos hacia o desde Italia y que avisaría a sus clientes si la situación cambiaba.

Si bien Ceuta y Melilla —otro enclave español en el norte de África— forman parte del espacio Schengen, se mantienen los controles fronterizos para mercancías y viajeros entre estos territorios y la España peninsular.

Otros líderes europeos también manifestaron su preocupación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en una publicación en X que “no podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas”.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, afirmó haber ordenado controles adicionales en la frontera de su país con España.

La migración es uno de los temas más polémicos en Europa, donde los partidos de extrema derecha que se oponen a la inmigración han ido en aumento, lo que ha derivado en políticas más restrictivas en gran parte del continente.

Las políticas favorables a la inmigración del Gobierno socialista de Sánchez lo convierten en una excepción, y los acontecimientos del jueves aumentarán la presión sobre el presidente del Gobierno.

El Departamento de Estado de EE. UU. criticó las políticas migratorias de España y afirmó que el incidente fue consecuencia directa de los “esfuerzos deliberados del gobierno español para permitir y facilitar la migración ilegal masiva a Europa”.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que el aumento de la migración era un ejemplo de lo que ocurriría si los republicanos no ganaban las elecciones de noviembre, algo que, según él, debería ser un “tema de debate para las elecciones de mitad de mandato”.

El líder del partido de extrema derecha español VOX calificó al presidente del Gobierno de “traidor” en una publicación en X el jueves.

“Se comporta como un enemigo del pueblo español”, escribió Santiago Abascal. “La emergencia nacional solo se puede resolver echándolo”.

No es la primera vez que esto ocurre en Ceuta: en mayo de 2021, más de 8.000 migrantes llegaron a la ciudad en tan solo dos días, aunque la magnitud de la afluencia esta vez parece no tener precedentes.

“Sinceramente, ni siquiera sé por qué vine, y ahora me voy”, declaró a Reuters un joven marroquí que dijo ser de Tánger. “No he comido desde el almuerzo de ayer, a pesar de que traje algo de dinero… Lo que estamos haciendo no es ni bueno ni agradable”.

CNN contactó al Ministerio del Interior español para obtener declaraciones.

Con información de Sharon Braithwaite, Angelicachiara Yazbeck y Jonny Hallam, de CNN.