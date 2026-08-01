Aviso por posibles nubes tornádicas y trombas marinas: ¿Cómo actuar ante este tipo de situaciones?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en tres regiones del país.

El fenómeno está vigente entre la tarde y la noche de este sábado 1 de agosto y podría presentarse en zonas entre La Araucanía y Los Lagos.

Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.

Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.

Región de Los Lagos: Valle.

Cabe señalar que las nubes con características tornádicas pueden ser trombas marinas como tornados al pasar a tierra.

En ese sentido, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó una serie de recomendaciones a la población para mantenerse a salvo de cualquier emergencia relacionada con tornados y trombas marinas.

Recomendaciones de Senapred ante tornados y trombas marinas

Dirígete al nivel más bajo de la edificación , a las habitaciones interiores o lugar central como baños, parte baja de la escalera o clóset. El sitio más seguro es un subterráneo o sótano.

, a las habitaciones interiores o lugar central como baños, parte baja de la escalera o clóset. El sitio más seguro es un subterráneo o sótano. Evita lugares abiertos y estructuras con techos grandes y ligeros como gimnasios y galpones. Aléjate de ventanas, tragaluces, puertas y paredes exteriores.

¿Qué hacer si estoy al aire libre durante el fenómeno?