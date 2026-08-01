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Aviso por posibles nubes tornádicas y trombas marinas: ¿Cómo actuar ante este tipo de situaciones?

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Aviso por posibles tornados y trombas marinas/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en tres regiones del país.

El fenómeno está vigente entre la tarde y la noche de este sábado 1 de agosto y podría presentarse en zonas entre La Araucanía y Los Lagos.

  • Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.
  • Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera de la Costa y Valle.
  • Región de Los Lagos: Valle.

Cabe señalar que las nubes con características tornádicas pueden ser trombas marinas como tornados al pasar a tierra.

En ese sentido, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó una serie de recomendaciones a la población para mantenerse a salvo de cualquier emergencia relacionada con tornados y trombas marinas.

Recomendaciones de Senapred ante tornados y trombas marinas

  • Dirígete al nivel más bajo de la edificación, a las habitaciones interiores o lugar central como baños, parte baja de la escalera o clóset. El sitio más seguro es un subterráneo o sótano.
  • Evita lugares abiertos y estructuras con techos grandes y ligeros como gimnasios y galpones. Aléjate de ventanas, tragaluces, puertas y paredes exteriores.

¿Qué hacer si estoy al aire libre durante el fenómeno?

  • Si no hay un lugar donde refugiarte, recuéstate sobre el suelo, idealmente en alguna zanja o depresión del piso. Cubre tu cabeza y cuello.
  • Si te movilizas en vehículo y ves un tornado en las cercanías, aléjate y busca refugio. El desplazamiento de un tornado es incierto.
  • Aléjate de estructuras como carteles publicitarios, gigantografías, tendido eléctrico y otros que pudiesen ser arrojados por el viento.
  • Si vas por el borde costero y observas en el mar la formación de una tromba marina, aléjate del lugar. Esta podría llegar a tierra.
  • Tras el paso del tornado, mantén precaución por donde caminas; podría haber vidrios rotos, clavos, entre otros escombros que pueden causarte lesiones. Aléjate del tendido eléctrico caído, estructuras y edificios dañados.
  • Si hay personas atrapadas o heridas, avisa a los servicios de urgencia correspondientes: 131 (SAMU), 132 (Bomberos), 133 (Carabineros).

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