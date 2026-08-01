Vozinha sigue sin arribar a Chile pese a acuerdo con Colo Colo y aumentan las expectativas por su fichaje

El nombre de Josimar José Évora Dias, conocido como “Vozinha”, continúa concentrando la atención en Chile mientras se espera su incorporación a Colo Colo, club con el que alcanzó un acuerdo para jugar durante al menos seis meses, con la posibilidad de extender el vínculo por una temporada adicional en 2027.

El guardameta llega como agente libre tras finalizar su contrato con el Chaves de la segunda división portuguesa, luego de destacar a los 40 años en el Mundial 2026, donde integró el once ideal elaborado por la FIFA a partir de la votación de los aficionados.

La contratación fue anunciada el 27 de julio por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien afirmó que “Vozinha va a ser jugador de Colo Colo”. Sin embargo, el arribo del arquero, previsto inicialmente para el 28 de julio, se retrasó debido a trámites relacionados con su visado.

Posteriormente se informó que viajaría el 30 de julio, pero nuevamente no abordó el vuelo hacia Santiago, situación que alimentó distintas especulaciones sobre su futuro.

Entre los rumores surgió la posibilidad de que un club de Marruecos intentara quedarse con el futbolista, aunque esa versión fue descartada tanto por Colo Colo como por su representante, Bernardo Vasconcelos. En ese contexto, el entrenador Fernando Ortiz aseguró que mantiene contacto con el arquero y señaló: “Lo vi contento, lo vi feliz, si bien su forma de pensar no es tan expresivamente, él está contento de la opción de estar con nosotros”.

El técnico también advirtió que, una vez incorporado, “la actuación de Gabriel implica que ‘Vozinha’ va a tener una competencia importante para ganarse el arco”, en referencia al buen desempeño del juvenil Gabriel Maureira, quien asumió la titularidad tras la lesión de Fernando de Paul.

Mientras continúa la espera, el fichaje también ha generado cuestionamientos por parte de algunos exfutbolistas, quienes calificaron la incorporación como un movimiento “para la galería” y plantearon que podría limitar las oportunidades del joven portero albo. Paralelamente, la dirigencia impulsó una modificación reglamentaria ante la ANFP para permitir que el arquero utilice “Vozinha” en su camiseta.

La propuesta fue aprobada de forma extraordinaria por el Consejo de Presidentes, modificando la norma que impedía el uso de apodos en la identificación de los jugadores y que contemplaba sanciones deportivas y económicas en caso de incumplimiento.