Desborde de río en Concepción: Senapred activa alerta roja y mantiene la alerta amarilla en comunas del Biobío

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en la comuna de Concepción debido al desborde de un río.
Fue la Dirección General de Aguas (DGA) la que informó que se reportó, en la estación hidrométrica del río Andalién (antes expeaje Chaimávida), “un incremento de su caudal, alcanzando valores rojos”. Advirtieron que la crecida del río Andalién supone un “aumento del riesgo para la población cercana” en la comuna de Concepción.
A través de un comunicado, Senapred confirmó que se declaró la alerta roja y explicó que la categoría de umbral rojo del río significa “un caudal que puede llegar a producir daños a sectores poblados e infraestructura, pudiendo, según el caso, requerir acciones tales como evacuación, defensas, disponibilidad y recursos humanos, maquinarias y equipos“.
Asimismo, explicaron que, con base en esto, se dictó la medida que estará vigente desde la tarde de esta jornada “hasta que las condiciones así lo ameriten”.
Añadieron que se mantiene la alerta amarilla para el resto de las comunas de la Región del Biobío, la cual está vigente desde el 27 de julio.
Por último, señalaron que “con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.
#SENAPREDBiobío Se declara #Alerta Roja para la comuna de Concepción por desborde. Más información en: https://t.co/GWoWkapRJf pic.twitter.com/xGTmncPFJG
— SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026
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