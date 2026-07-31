Tribunal revisará el próximo lunes si mantiene o modifica la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León

El próximo lunes 3 de agosto, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago resolverá la solicitud presentada por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, que busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva.
Según publicó La Tercera, el abogado Cristóbal Bonacic solicitó modificar la cautelar que mantiene a su representado privado de libertad. La decisión quedará en manos de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricia Michel Ibacache Toledo.
En ese contexto, durante la audiencia de este viernes, la magistrada escuchó los argumentos de la defensa del imputado, de los querellantes y de la fiscal Constanza Encina, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Cabe recordar que Lavín León permanece recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, mientras la Fiscalía Metropolitana Oriente mantiene una investigación en su contra por posibles delitos relacionados con la normativa electoral, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de un eventual fraude al Fisco estimado en $240 millones, vinculado a un presunto uso irregular de asignaciones parlamentarias y a maniobras de ocultamiento.
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