Subsecretario Pávez responde a alcalde Manouchehri por suspensión de La Pampilla: Afirma que “los apoyos están y van a estar”

Este jueves, la Municipalidad de Coquimbo anunció la cancelación de la edición 2026 de La Pampilla con el objetivo de reasignar 1800 millones de pesos para las labores de reconstrucción y ayuda a las familias afectadas tras las fuertes lluvias en la zona.
El alcalde Alí Manouchehri argumentó que aún hay daños en la infraestructura vial y que aún hay localidades rurales aisladas dentro de la comuna.
“Esperábamos una respuesta inmediata del presidente Kast. Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la Ley de Presupuestos y no con los recursos frescos ahora”, acusó la autoridad comunal.
Tras ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, abordó la decisión del jefe comunal y aseguró que “en el caso de la Pampilla, es el alcalde el que toma la decisión de realizar o no el evento, y nos parece que no puede estar sujeto a los apoyos del gobierno”, según consignó Canal 24 Horas.
“Desde el primer minuto de la emergencia, el Gobierno ha señalado que los recursos para apoyar la emergencia, la recuperación en materia de infraestructura pública y también los apoyos de ayudas tempranas a las familias han estado, están y van a estar”, agregó.
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