Subsecretario Pávez responde a alcalde Manouchehri por suspensión de La Pampilla: Afirma que “los apoyos están y van a estar”

Este jueves, la Municipalidad de Coquimbo anunció la cancelación de la edición 2026 de La Pampilla con el objetivo de reasignar 1800 millones de pesos para las labores de reconstrucción y ayuda a las familias afectadas tras las fuertes lluvias en la zona.

El alcalde Alí Manouchehri argumentó que aún hay daños en la infraestructura vial y que aún hay localidades rurales aisladas dentro de la comuna.

“Esperábamos una respuesta inmediata del presidente Kast. Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la Ley de Presupuestos y no con los recursos frescos ahora”, acusó la autoridad comunal.