¿Sin planes para el fin de semana?: Estos son los estrenos que puedes disfrutar en los cines chilenos

Agosto comienza este fin de semana y, con él, llegan nuevos panoramas para disfrutar este lluvioso inicio de mes.

Los principales cines del país tendrán una cartelera con opciones para todos los gustos, desde el esperado estreno de Spider-Man: Un nuevo día, hasta películas de terror, animación y una función especial de Harry Potter y la piedra filosofal conmemorando 20 años de su estreno.

Revisa los estrenos:

Spiderman: Un nuevo día : Ideal para los fanáticos de Marvel que estaban esperando la cuarta entrega del filme.

: Ideal para los fanáticos de Marvel que estaban esperando la cuarta entrega del filme. Backrooms versión extendida: Tras el éxito de la película, que contará con 15 minutos de material inédito.

versión extendida: Tras el éxito de la película, que contará con 15 minutos de material inédito. Evil Dead: En llamas: Para quienes les gusta el género del terror, esta entrega se tratará de una historia familiar que termina en el infierno.

Para quienes les gusta el género del terror, esta entrega se tratará de una historia familiar que termina en el infierno. La Odisea: Continúa el éxito de la cinta de Nolan; aún hay entradas disponibles.

Continúa el éxito de la cinta de Nolan; aún hay entradas disponibles. Minions y monstruos: Para los más pequeños del hogar, en esta edición los personajes amarillos se adentran en Hollywood, pero terminan desatando el ataque de monstruos.

Para los más pequeños del hogar, en esta edición los personajes amarillos se adentran en Hollywood, pero terminan desatando el ataque de monstruos. Moana: Tras el triunfo del largometraje, ahora llega el live action de las aventuras de Moana y Maui.

Para los fans de Harry Potter, Cinépolis, Cinemark y Cineplanet estarán transmitiendo Harry Potter y la piedra filosofal por su 20.º aniversario, este próximo 17 de agosto.

Además, se mantienen películas como Toy Story 5, Obsesión, el Día de la Revelación, entre otras.