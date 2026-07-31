El “adiós” del Movistar Arena: Chayanne, Daddy Yankee, Rosalía y los conciertos que hicieron vibrar a Santiago durante casi dos décadas

Luego de dos décadas de historia marcadas por shows memorables de artistas internacionales como Rosalía, quien se ha presentado recientemente, Chayanne y Daddy Yankee, junto a grandes referentes de la música chilena como Los Tres y Kidd Voodo, el recinto de Parque O’Higgins comienza una nueva etapa. Tras un acuerdo comercial, Telefónica Chile dejará el patrocinio del icónico recinto, que pasa a Millicom.

Por lo que, por términos de derechos, el Movistar Arena pasará a llamarse a partir de ahora Santander Arena.

Desde sus comienzos como Arena Santiago hasta convertirse en la parada para las giras internacionales en Sudamérica, la cúpula del Parque O’Higgins ha albergado miles de eventos, hitos culturales y anécdotas que marcaron la industria cultural del país y que The Clinic reconstruyó.

Orígenes de la cúpula

El origen del recinto se remonta al año 1956 bajo el proyecto del Estadio Techado Parque O’Higgins. Sin embargo, la estructura permaneció inconclusa y paralizada durante décadas, hasta que el proyecto se retomó a inicios de los años 2000.

Finalmente, se inauguró bajo el nombre de Arena Santiago, un recinto cerrado con estándar internacional acústica para conciertos y capacidad para más de 15 mil personas.

Luego, en octubre de 2008, fue que su nombre pasó a ser Movistar Arena, y su capacidad aumentó hasta 17 mil personas.

Los conciertos que marcaron

A lo largo de sus 18 años de funcionamiento bajo el nombre de Movistar Arena, el escenario ha sido testigo de hitos clave para la industria musical, tanto nacional como internacionalmente:

Kidd Voodo (2025) : El cantante urbano nacional marcó un récord absoluto de funciones consecutivas del recinto, tras agotar las entradas para 12 fechas de su show; 180 mil personas asistieron en el total de esos días.

: El cantante urbano nacional marcó un récord absoluto de funciones consecutivas del recinto, tras agotar las entradas para 12 fechas de su show; 180 mil personas asistieron en el total de esos días. Chayanne (2025) : En su esperado regreso al país, el cantante puertorriqueño agotó 8 funciones agendadas en el recinto del Parque O’Higgins.

: En su esperado regreso al país, el cantante puertorriqueño agotó 8 funciones agendadas en el recinto del Parque O’Higgins. Luis Miguel (2019-2023) : En 2023, “El Sol de México” había marcado tendencia con 10 conciertos agotados en el recinto que se sumaron a sus 4 conciertos en 2019, sumando 14 presentaciones en el escenario. Su marca de 10 fechas continuas se mantuvo como la más alta hasta el hito alcanzado por Kidd Voodo.

: En 2023, “El Sol de México” había marcado tendencia con 10 conciertos agotados en el recinto que se sumaron a sus 4 conciertos en 2019, sumando 14 presentaciones en el escenario. Su marca de 10 fechas continuas se mantuvo como la más alta hasta el hito alcanzado por Kidd Voodo. Romeo Santos (2023) : En el mismo año, “El Rey de la Bachata” programó 9 fechas con boletos vendidos en su totalidad.

: En el mismo año, “El Rey de la Bachata” programó 9 fechas con boletos vendidos en su totalidad. Ricardo Arjona: El artista guatemalteco consolida una trayectoria histórica en el recinto nacional; cuenta con 42 conciertos en total. Asimismo, Movistar Arena le entregó un reconocimiento llamado “La Cúpula” al ser el artista con más convocatoria.

Hitos y anécdotas