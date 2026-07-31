Excanciller Valdés: “La idea de que el Gobierno iba a ser aplaudido de pie cuando llegara a EE.UU. y le iban a facilitar el tema de los aranceles por amistad ideológica era una ilusión”

El exministro de Relaciones Exteriores Juan Gabriel Valdés abordó este viernes la relación de la administración del presidente José Antonio Kast con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En conversación con Hoy es Noticia, el excanciller afirmó que el Ejecutivo se hizo una “ilusión” respecto a las relaciones diplomáticas con la administración de Trump, confiando en la afinidad ideológica por ser ambos del Partido Republicano.

Esto a raíz del anuncio de Estados Unidos de que aplicará aranceles del 12,5% a las exportaciones provenientes de Chile y otros países por “trabajos forzados”.

Valdés enfatizó que “hubo una ilusión por parte del Gobierno actual que en realidad responde a ignorancia sobre cómo funciona Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no funciona sobre la base de una amistad ideológica“.

Explicó que “la idea de que el gobierno de Kast iba a ser aplaudido de pie cuando llegara a Estados Unidos y simplemente le iban a facilitar el tema de los aranceles por amistad ideológica, era una ilusión y eso ya se está demostrando“.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Gabriel Valdés, exministro de Relaciones Exteriores, por relación de Chile con EE.UU.: “La idea de que el gobierno de Kast sería aplaudido de pie y que simplemente le iban a facilitar el tema de los aranceles por amistad ideológica, era una ilusión”.… pic.twitter.com/NYZW79r2t6 — CNN Chile (@CNNChile) July 31, 2026

En ese sentido, comentó que la relación con el país norteamericano se debería hacer con un “diálogo muy tranquilo, sereno, pero también con firmeza respecto a cómo vamos a funcionar en el futuro. Queremos que Estados Unidos diga expresamente que respeta el Tratado de Libre Comercio (TLC)”.

Añadió que “Nosotros entendemos que lo que se está violando es la letra del Tratado de Libre Comercio. Aquí hay un tratado que estableció los mecanismos para resolver las diferencias y no está siendo usado y, en definitiva, no es siquiera mencionado por la parte norteamericana. Por lo tanto, tenemos la legítima preocupación de que una parte fundamental de nuestra base de política exterior está siendo afectada. Y eso es una conversación política con Estados Unidos que hay que desarrollar”.

Asimismo, criticó el llamado de Estados Unidos para que América Latina aumente su gasto en defensa en un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país.

“Debemos entender que se nos quiere hacer la misma presión que a Europa se le hizo para que se sumara a esa resolución. España ha sido el único país que ha tenido el coraje de decir que no, punto. Y yo creo que nosotros debemos imitar a España en eso”, señaló.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Gabriel Valdés, exministro de Relaciones Exteriores, por petición de EE.UU. de aumento de gasto en defensa a países de América Latina: “Debemos imitar a España en eso. Si llegara a existir una petición formal de esa naturaleza, tenemos que decir que no”… pic.twitter.com/EDtCcwgz0S — CNN Chile (@CNNChile) July 31, 2026

Afirmó que “si llegara a haber una petición formal de esa naturaleza, debemos decir que no. Sobre todo si está basada en hipótesis que son pintorescas y entran dentro de lo que es la ciencia ficción, como que el mundo está siendo amenazado por un terrorismo de izquierda, o que Estados Unidos tiene como misión acabar con la izquierda en el mundo entero”.

“El resultado no es halagador” por cuarto lugar de Michelle Bachelet en sondeo de las candidaturas de la ONU

Respecto al resultado de la proyección de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet en PassBlue, que la registró en cuarto lugar, Valdés lamentó los resultados.

“Sin duda que el resultado no es halagador, no es un resultado que nosotros esperábamos, pero eso tiene mucho que ver también con el momento en el que estamos. Yo creo que la presidenta tiene que analizar cuál es la situación, mirar el tema”, planteó.

En esa línea reiteró sus críticas al Gobierno del líder del Partido Republicano al señalar que la decisión de retirar el respaldo a la candidatura de la exmandataria “es un tipo de medida diplomática que va a pasar a la historia de la vergüenza en Chile”.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Gabriel Valdés, exministro de Relaciones Exteriores, por sondeo sobre candidatura de Bachelet a la ONU: “Sin duda, ella partió con una situación extraña, que es el hecho que su candidatura haya sido retirada por el gobierno de Chile. Es un tipo de medida… pic.twitter.com/i583LbBoIi — CNN Chile (@CNNChile) July 31, 2026

“Si algo se va a recordar de esto es que el Gobierno de Chile, a una persona que fue dos veces presidenta y que era una de las figuras más populares que ha tenido Naciones Unidas —donde ocupó papeles fundamentales en el desarrollo de la institución—, decidió retirarle el apoyo en el momento en que surgía su candidatura, legítimamente presentada por el Gobierno anterior”, comentó.

Sostuvo que Bachelet “ha tenido dificultades para lanzar esto, ha tenido un coraje enorme para recorrer el mundo persuadiendo a la gente de que los valores de Naciones Unidas son los fundamentales y que ella los representa, pero naturalmente que partió con una candidatura que tenía una dificultad mayor“.

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