FIFA da marcha atrás a propuesta para privatizar la Copa del Mundo: “Quedó claro que el proyecto ha creado divisiones”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la entidad desistirá de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo.

La decisión de la FIFA se da tras la reacción negativa de distintas confederaciones de fútbol y la dimisión de su asesor principal, Carlos Cordeiro, quien dejó su cargo ante el plan de vender participaciones del Mundial a inversores privados.

A través de un comunicado, Infantino explicó que “el proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y a nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”.

Enfatizó que, “como dijimos desde el principio, esto solo se lograría si la mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA lo respaldaban y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y demás partes interesadas”.

En esa línea, anunció: “Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente“.

“En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante. De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con un espíritu de interés común por nuestro deporte y con el objetivo de seguir impulsando el fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”, cerró.