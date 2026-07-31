Diputado Kast en picada contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

El polémico video que compartió el expresidente Gabriel Boric en su cuenta de Instagram, en el que se calificó de “imbécil” a su sucesor, José Antonio Kast, despertó duras críticas desde el Partido Republicano, incluyendo las del hijo del actual mandatario.

El diputado José Antonio Kast Adriasola reaccionó al hecho primero por redes sociales, donde cuestionó al exmandatario: “Lamentablemente, su lado activista le vuelve a ganar al expresidente. Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal”.

Pasar por el gobierno los hizo madurar? Parece que no.

Lamentablemente su lado activista le vuelve a ganar al ex presidente.

Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal @GabrielBoric https://t.co/uSPhZQilGI — Jose Antonio Kast Adriasola (@jakastadriasola) July 30, 2026

No obstante, durante la tarde de esta jornada, el parlamentario se volvió a referir a la polémica en conversación con Radio Agricultura, donde sostuvo que con este tipo de cosas se le pierde el respeto al militante del Frente Amplio (FA).

“La cosa es que el respeto se gana. Entonces, cuando este tipo de actitudes aparecen, lo que uno hace es perderle el respeto. Eso es un problema grande para nuestra institucionalidad”, señaló.

Explicó que “si él (Gabriel Boric) quiere ser después candidato a presidente, tiene que mostrar que maduró, que cambió sus formas, que es capaz de conducir al país siendo el presidente de todos los chilenos y no de una barra brava“.

Reiteró que “este tipo de actitudes lo único que hacen es demostrar que no maduró, que los cuatro años en La Moneda no le hicieron entender el poder, las instituciones y el país de una manera distinta”.

En esa línea, enfatizó que “los expresidentes generalmente toman distancia del debate contingente, a menos que vayan a ser candidatos. Pero retoman eso más cerca de la elección. El expresidente Boric se metió en la discusión de reconstrucción; hace poco reposteó al alcalde de Puente Alto por el tema de las contribuciones. Está adelantando tres años la discusión presidencial”.

Añadió que el exmandatario “está echando por el suelo una institución que personas más grandes han construido a lo largo de todos estos años. O sea, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se preocuparon de cuidar la institucionalidad. Gabriel Boric no lleva ni seis meses fuera y ya reposteó esto”.

Por último, arremetió contra Boric al hacer alusión a una ocasión en la que entonó la canción “El cóndor” de la banda nacional Fiskales Ad-Hok, cuyos versos decían: “Cómo quisiéramos mear en un casco militar. También podríamos quemar una bandera de Renovación Nacional”.

“Probablemente, si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como era el Gabriel Boric que decía que iba a mear en el casco de un militar. Es decir, no cambió nada”, criticó.