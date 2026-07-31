Diputado Romero por llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

El diputado del Partido Republicano Agustín Romero se refirió al llamado de atención que el presidente José Antonio Kast hizo el pasado jueves al oficialismo en el 107.º aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

El llamado de atención del Ejecutivo se debió a que advirtió que hay partidos del oficialismo que están impulsando proyectos que desenfocan la agenda del Gobierno, la cual está concentrada en seguridad y economía.

La reflexión de Kast se refería a proyectos como “Escucha tu corazón”, la propuesta de privatizar Codelco que surgió de las filas de su propio partido y la del diputado Romero de sancionar con cárcel la venta y facilitación de misoprostol fuera de las tres causales de aborto, la cual ha causado polémica en la última semana.

Al respecto, el militante del Partido Republicano señaló en 24 Horas que “el presidente tiene razón, en el sentido de que el deber que tenemos nosotros, evidentemente, de apoyar a nuestro gobierno como partido que, como dice el propio presidente, somos el corazón del gobierno, es apoyarlos en sus urgencias sociales”.

No obstante, precisó que “eso no significa que hayamos renunciado, como Partido Republicano, también a tener una acción política. Cuando nosotros planteamos algunos temas que nos parecen importantes, son importantes también para la misma gente que ha votado por nuestras ideas y que espera que, de una u otra forma, desde el Congreso Nacional, también mantengamos en alto estos temas“.

En esa línea, sostuvo que “no puede ser posible que nosotros no podamos presentar nuestro proyecto; ahí hay un escándalo increíble“. Señaló que el proyecto que presentó “causó un escándalo increíble y, por el contrario, yo hubiera esperado que particularmente todos aquellos que defendemos la vida, los derechos de la mujer a estar informada y a protegerla, dijeran: ‘Sí, efectivamente, no puede haber un mercado negro'”.

Añadió que “el Ejecutivo tiene también todo el derecho y tiene además el deber de decirnos a nosotros: ‘Oigan, señores, su tema es atendible, podemos discutirlo, pero hoy día tengo un problema en el norte, tengo una crisis de empleo'”.

Enfatizó también que “el Partido Republicano, y al menos yo como presidente de la Comisión de Hacienda, he tenido un compromiso férreo por sacar adelante un proyecto que mejore la calidad de vida de los chilenos y entregue crecimiento al país”.

Asimismo, aseguró que “no hemos abandonado para nada las urgencias sociales de los chilenos, estamos muy comprometidos con ellas. Pero yo creo que también es importante que, como hay un sector que está poniendo también sus ideas, su agenda ideológica, nosotros también tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población“.

Cerró diciendo que “nosotros no le hablamos a un nicho, somos 31 diputados, la bancada más grande de la Cámara de Diputados; aquí no le estamos hablando a cuatro personas ni a un nichito chico, somos una fuerza política importante que representamos a gente que hoy día también dice: ‘Oigan, yo voté por ustedes, confío en ustedes y quiero que también mis temas estén al menos en algún titular'”.