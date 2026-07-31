¿Cómo afectará el sistema frontal a la zona centro-sur este fin de semana? Revisa el reporte de Senapred

Durante la noche de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un reporte sobre el sistema frontal que afectará al país durante este fin de semana.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que, a partir de este sábado, se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal con distintos niveles de intensidad, que comenzará a afectar desde la madrugada a las regiones de Ñuble y Aysén.

Posteriormente, desde la noche del sábado, el fenómeno se extenderá entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Asimismo, advirtió sobre la probabilidad de formación de nubes capaces de generar tornados entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos, además de la posible ocurrencia de trombas marinas en ese mismo tramo del litoral.

En cuanto a la Región Metropolitana, llamó a verificar si las rutas de los sectores precordilleranos se encuentran habilitadas, ante el aumento del flujo de turistas y visitantes durante esta temporada invernal.

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