Mario Desbordes aborda las tensiones en la AChM por la megarreforma: “No queremos que esto se quiebre, pero tampoco podemos estar chantajeados por una minoría”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó en CNN Prime el debate que ha generado la fórmula de compensación propuesta por el Gobierno para los municipios que verían reducida su recaudación debido a la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.

A su juicio, desde que el Ejecutivo ingresó el proyecto de Reconstrucción Nacional ha respaldado tanto esa iniciativa como la propuesta para eximir del pago de contribuciones a este grupo de la población.

Respecto de las diferencias que han surgido entre diversas autoridades comunales, aclaró que el único requisito acordado era que la medida no implicara una disminución de los ingresos de ningún municipio. Sin embargo, acusó que actualmente existe una “voltereta de parte de los alcaldes de izquierda”.

“Si bien la propuesta del Gobierno contempla la eliminación de las contribuciones, también asegura que, si un municipio pierde un peso, recuperará ese peso a través del Fondo Común Municipal o mediante una transferencia directa de recursos, dependiendo del tipo de municipio”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que ha existido un “debate lamentable, donde se ha faltado a la verdad y algunos alcaldes han sembrado una odiosidad espantosa“. Asimismo, expresó que espera que la propuesta del Ejecutivo sea aprobada una vez que el Senado revise el informe de la Comisión Mixta.

Respecto del cruce entre Catalina San Martín y Tomás Vodanovic, afirmó que respalda la postura de la jefa comunal de Las Condes.

Sobre los cuestionamientos del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien sostuvo que “me parece una mala propuesta. De hecho, no quise firmar la carta que suscribieron varios alcaldes de mi sector defendiendo esa postura”, Desbordes respondió:

“Es el único alcalde de Gobierno que está en esa posición. Suele estar en desacuerdo con los alcaldes de su sector y está en su derecho, pero yo le recordaría a Iglesias que con impuestos generales se financian muchas cosas”.

Si bien aseguró que no quiere entrar en una discusión con Iglesias, consideró que en esta oportunidad está “rotundamente equivocado”.

“Él debería hacer un análisis. Si todos los demás alcaldes del sector piensan distinto, probablemente él está un poco fuera de lugar, porque, de verdad, no hay un solo alcalde que esté de acuerdo con lo que plantea. Pero está bien, tiene derecho a opinar. Yo creo que está equivocado y, además, me sorprende su posición“, añadió.

Finalmente, respecto del debate sobre un eventual “quiebre” en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) por los efectos que tendría la aprobación de la megarreforma, llamó a dejar atrás ese tipo de planteamientos.

“Esta amenaza constante de que vamos a quebrar y nos vamos a salir de la AChM no da para más. A la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se lo he escuchado ya unas diez veces desde que asumimos la nueva directiva y ganamos por amplio margen la elección de la AChM, porque somos más los alcaldes de centroderecha y de derecha. Nosotros queremos mantener la asociación, queremos trabajar con alcaldes de todos los sectores. No queremos que esto se quiebre, pero tampoco podemos estar chantajeados por una minoría”.