BancoEstado remata 25 propiedades desde Antofagasta a Puerto Montt: Revisa los precios y cómo participar

BancoEstado anunció un nuevo remate de 25 propiedades ubicadas entre Antofagasta y Puerto Montt, el que incluirá casas, terrenos, oficinas y parcelas. La subasta se realizará el próximo 28 de agosto y contempla inmuebles en distintas regiones.

Los precios van desde los $52 millones hasta los $87 millones, según consignó The Clinic.

El catálogo en las zonas del norte y Metropolitana

En Coquimbo, se remata una casa de dos pisos en el Conjunto Habitacional Talinay. La propiedad cuenta con 80 metros cuadrados, que tiene un precio de $52.629.209.

En la Región Metropolitana hay 11 propiedades disponibles; la más llamativa es una oficina en Las Condes, específicamente en avenida Apoquindo 3990 a 5.185 UF ($211,7 millones).

El resto de inmuebles se ubican entre Maipú, San Ramón, Padre Hurtado, Peñalolén, entre otras.

Propiedades en el sur

En Curicó se remata una parcela de 3.698 m² en el sector Los Nichez, con un precio base de 887 UF, poco más de $36 millones, y otros inmuebles de la región.

Más al sur, en Pucón, se remata una vivienda en el conjunto residencial Los Castaños, con un precio inicial de 3.077 UF ($125 millones).

Para conocer el resto de inmuebles disponibles, puedes acceder a la plataforma Macal.