Explosión de vehículo bomba deja 11 heridos en Cúcuta a días del cambio de mando presidencial en Colombia

Un ataque con un vehículo cargado con explosivos dejó al menos 11 personas heridas, entre ellas ocho policías y tres civiles, durante la madrugada de este sábado en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

La explosión ocurrió junto al comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, ubicado en el barrio Tasajero, y posteriormente se registraron otras detonaciones en el mismo sector.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a EFE que “ocho policías y tres particulares” resultaron lesionados. Entre los civiles afectados se encuentra una mujer que vendía café en un puesto callejero cuando fueron lanzados nuevos artefactos explosivos.

El lugar del atentado se encuentra cerca del mercado público Cenabastos, donde durante la madrugada llegan camiones con productos agrícolas, situación que permitió que el vehículo utilizado en el ataque no despertara sospechas. La explosión también provocó daños en viviendas y locales comerciales cercanos.

El atentado ocurrió mientras Cúcuta celebra sus tradicionales ferias y a una semana de la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido enfrentar con firmeza a los grupos armados.

“Toda mi solidaridad con la Policía Nacional, los familiares de los uniformados heridos y los residentes de esta zona de Cúcuta que vivieron una noche de terror”, expresó en X el senador Wilmer Carrillo.

En tanto, la congresista Diana Riveros lamentó que “Hoy Cúcuta debía ser noticia por la alegría de sus ferias, no por explosiones, disparos y terror”.

El hecho ocurre además tres días después de una emboscada contra la caravana del coronel Jorge Andrés Bernal, en las cercanías de El Zulia. En Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo, operan grupos armados ilegales como el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC.