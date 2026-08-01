Cientos de mujeres llegan a La Moneda para rechazar proyecto que obliga a escuchar latidos fetales antes de abortar

Miles de personas participaron este viernes en distintas convocatorias realizadas desde Arica hasta Punta Arenas para manifestarse contra el proyecto de ley denominado “Escucha su corazón”, impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano.

La iniciativa plantea que, antes de un aborto permitido por las tres causales vigentes en Chile, el médico informe si existe actividad cardíaca detectable en el feto, ofrezca a la mujer escuchar los latidos y, en caso de que ella rechace esa opción, el profesional deba abstenerse de realizar el procedimiento.

Las movilizaciones fueron organizadas por la Coordinadora Feminista 8M bajo consignas como “Escucha mi corazón” y “Escucha mi decisión”. Durante la jornada, distintas participantes cuestionaron la propuesta. “Juntarnos en este momento es fundamental, quiere decir que nosotras estamos aquí en vía de lucha y que no nos meten miedo con estas leyes represivas de escuchar los latidos”, afirmó a EFE Camila, integrante de la red “Con las amigas en la casa”, organización que entrega información y acompañamiento en procesos de aborto.

En la misma línea, la profesora jubilada Alma Barahona sostuvo: “Mi posición es aborto libre, seguro y gratuito. Ahora, creo que la propuesta es de tortura a la mujer”.

El debate también ha generado reacciones fuera de las organizaciones convocantes. Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido integrante del oficialismo, señalaron que el proyecto resulta “difícil de fiscalizar” y adelantaron que propondrán una alternativa al Ejecutivo para que sea presentada desde La Moneda.

Por su parte, el Gobierno no ha fijado una postura sobre la iniciativa, aunque la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, indicó días atrás que el foco está en “apoyar a las familias y que podamos incentivar la natalidad”.

En Chile, el aborto está permitido desde 2017 cuando existe riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo producto de una violación. El presidente José Antonio Kast, reconocido por su postura contraria al aborto y padre de nueve hijos, comprometió durante su campaña presidencial que no daría una “batalla cultural”, priorizando temas como la seguridad y la economía.

En paralelo, el país enfrenta la tasa de natalidad más baja de su historia, con menos de un hijo por mujer, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), escenario que motivó la creación de una comisión de expertos para analizar la disminución de la fecundidad.

Mientras tanto, desde la Coordinadora Feminista 8M cuestionaron lo que califican como “un contexto de absoluto doble estándar”, mientras que Joan González, de 17 años, afirmó que la propuesta “es un retroceso enorme para la sociedad y para las mujeres”.