Cuba enfrentará nuevos apagones que dejarán hasta un 67% del país sin electricidad de forma simultánea

La Unión Eléctrica (UNE) anticipó que este sábado el sistema eléctrico cubano volverá a enfrentar una de sus jornadas más complejas, con una afectación estimada de 2.150 megavatios (MW) durante el horario de mayor consumo, lo que implica que hasta un 67% del territorio nacional permanecerá sin suministro eléctrico al mismo tiempo. Según las proyecciones oficiales, la capacidad de generación alcanzará los 1.080 MW, frente a una demanda máxima prevista de 3.200 MW, dejando un déficit de 2.120 MW.

La crisis energética que atraviesa Cuba desde mediados de 2024 se ha intensificado en los últimos meses. Los cortes de electricidad ya superan habitualmente las 20 horas continuas en La Habana y pueden extenderse hasta 40 horas en otras provincias. Solo durante julio, el país registró tres apagones nacionales en una semana y alcanzó un récord de interrupciones que dejó desconectado al 74% de la isla en una sola jornada.

La situación responde, en parte, al deterioro del sistema eléctrico por décadas de falta de inversión y se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El sistema termoeléctrico, responsable del 40% del mix energético, opera con severas limitaciones debido a averías y trabajos de mantenimiento, manteniendo 10 de sus 16 unidades fuera de servicio. A ello se suma la paralización de los generadores que funcionan con diésel y fueloil importado, los que también representan otro 40% de la matriz energética, afectados por las restricciones de combustible.

El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, principalmente energía solar con apoyo chino. Expertos independientes estiman que la recuperación integral del Sistema Eléctrico Nacional requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, mientras que el país necesita más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo produce alrededor de 40.000 barriles.