Tras acuerdo entre EE. UU. e Irán: Camioneros piden al Gobierno bajar valor del combustible y cumplir promesa de “retornar a los precios anteriores”

La Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) pidió al gobierno bajar los precios de los combustibles, luego de que Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo para poner fin a las hostilidades en Medio Oriente.

Según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Irán se comprometió a no obtener armas nucleares y a la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

“Es predecible absolutamente que los precios internacionales del crudo bajarán a niveles más cercanos a los que había antes de la guerra y que ello se reflejará en el mercado local”, señalaron los camioneros en un comunicado.

De esa manera, solicitaron que el Ejecutivo cumpla con el compromiso de disminuir el valor de los combustibles al nivel previo al inicio del conflicto.

La CNDC “espera que la autoridad económica cumpla su promesa de bajar los valores que fueron aumentados la segunda quincena de marzo y la primera de abril, alzas que sobrepasaron el 60% del precio del petróleo diésel y han significado un mayor costo operativo del 40% a los transportistas“.

Y añadieron que cuando se concretó el alza, el ministro Jorge Quiroz y el presidente José Antonio Kast “se comprometieron con el sector a retornar a los precios anteriores una vez concluyera la guerra entre Estados Unidos e Irán”.