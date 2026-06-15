Cerrillos: Suspenden clases este lunes por malas condiciones de la calidad del aire y sigue combate a incendio en fábrica de neumáticos

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina confirmó la suspensión de las clases en todos los colegios públicos para este lunes en Cerrillos (Región Metropolitana).

La medida se debe a las “malas condiciones de calidad del aire” registradas en la comuna, debido al incendio ocurrido durante el domingo en una fábrica de reciclaje de neumáticos y que se mantiene en combate esta jornada.

“Esta medida preventiva ha sido adoptada con el objetivo de resguardar la salud y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de las comunidades educativas, considerando los riesgos asociados a la exposición a material particulado y otros contaminantes presentes en el ambiente“, indicó el Servicio en un comunicado.

Se aclaró que durante este lunes 15 de junio el servicio de alimentación de Junaeb se mantendrá disponible para los estudiantes que lo requieran.

Desde la Municipalidad de Cerrillos llamaron a los sostenedores de establecimientos particulares y particulares subvencionados a “evaluar la suspensión de clases, priorizando siempre la protección de la salud de niños, niñas y adolescentes”.

Asimismo, comunicaron que continuarán monitoreando la evolución de la emergencia en coordinación con los organismos competentes.