UDI entrega al Gobierno 20 propuestas para enfrentar la emergencia laboral: “Queremos que recuperar el trabajo vuelva a ser una prioridad nacional”

Durante este viernes, la directiva y parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), junto a exautoridades y expertos que integran la mesa “Más Trabajo para Chile Ahora”, entregaron al ministro del Trabajo, Tomás Rau, un documento con 20 propuestas que buscan reactivar el empleo formal y fortalecer el mercado laboral.

En ese contexto, el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, afirmó que “Chile enfrenta hoy una emergencia laboral. Las cifras de desempleo, la precariedad y la incertidumbre golpean con fuerza a miles de familias. El empleo es la mejor política social: entrega dignidad, fortalece la salud mental y sigue siendo la herramienta más poderosa para superar la pobreza. Por eso queremos que recuperar el trabajo vuelva a ser una prioridad nacional y ponemos estas propuestas a disposición del Gobierno con un espíritu de colaboración”.

Por su parte, la diputada de la UDI Constanza Hube explicó que “no queremos quedarnos en el diagnóstico. Convocamos a expertos y exautoridades para construir propuestas concretas y técnicamente sólidas que permitan recuperar el empleo formal y generar nuevas oportunidades para los chilenos”.

Las propuestas del gremialismo para reactivar el empleo

El documento considera 20 medidas de corto, mediano y largo plazo, entre ellas, acelerar proyectos de infraestructura intensivos en mano de obra; incorporar al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Obras Públicas a la Mesa Interministerial por el Empleo; promover mayor flexibilidad laboral en materias como vacaciones y polifuncionalidad; fortalecer las prácticas para estudiantes técnico-profesionales; reducir la judicialización laboral y revisar dictámenes de la Dirección del Trabajo, entre otras iniciativas.

Desde el gremialismo enfatizaron que el documento no busca competir con la agenda del Ejecutivo, sino aportar propuestas que puedan transformarse en acuerdos para enfrentar la crisis del empleo.

La entrega del documento contó con la participación del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez; el secretario general, Juan Antonio Coloma; la vicepresidenta María José Hoffmann; los diputados Constanza Hube, Mario Olavarría y Ricardo Neumann; además de la economista Michele Labbé y el abogado tributarista Rodrigo Benítez, entre otros integrantes de la mesa.