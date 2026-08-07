Una querella por presuntas firmas falsas y una denuncia del Servel por eventuales gastos irregulares: Esto se sabe de la investigación contra el PDG

La Fiscalía Centro Norte lidera dos investigaciones relacionadas con el Partido de la Gente (PDG). La primera corresponde a una querella por presuntas firmas falsas, mientras que la segunda es una denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel) por eventuales gastos irregulares detectados en el balance de 2023, que podrían ser constitutivos de delito.

La primera investigación corresponde a una querella presentada por eventuales falsificaciones de firmas utilizadas para la constitución del partido en enero de 2024. La acción judicial fue impulsada por la entonces diputada Karen Medina y apunta principalmente contra el expresidente del PDG, Luis Moreno. La causa está a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Patricia Cerda.

En tanto, la denuncia presentada por el Servel está a cargo del fiscal Francisco Jacir.

Los antecedentes del caso

Respecto de la causa que está a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Patricia Cerda, según publicó Mega Investiga, figura como sujeto de interés el excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, junto con otros 10 militantes de la tienda política.

El citado medio mencionó que la persecutora emitió una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI el pasado 8 de septiembre de 2025. En el documento se instruye una serie de diligencias en el contexto de una investigación por lavado de activos y fraude de subvenciones.

Además, ordenó a la PDI efectuar un levantamiento patrimonial de los bienes de cada uno de los sujetos de interés y, a su vez, requirió información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para indagar sobre posibles operaciones sospechosas.

Ante esta situación, La Segunda consignó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo una reunión con algunos de los querellantes y que, entre las posibilidades que se analizan, según intervinientes, está unificar todo en una sola investigación.

Por su parte, el vicepresidente del PDG, Franco Parisi, afirmó en Mega Investiga que no tiene conocimiento sobre “alguna investigación sobre mi patrimonio, dudo que ello sea así. No existe ninguna denuncia o querella en mi contra y además mi patrimonio es público, yo siempre he actuado con transparencia sobre ello y he debido declararlo en las oportunidades en que fui candidato”.