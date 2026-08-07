CNC cuestiona iniciativa que busca declarar feriado el 17 de septiembre: “Este tipo de propuestas deben ser planificadas con anticipación”

La propuesta de la diputada del Partido de la Gente (PDG) Zandra Parisi, que busca declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026, fue cuestionada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Desde la entidad insistieron en que “este tipo de propuestas deben ser planificadas con la debida anticipación”, según consignó Emol.

Explicaron que “un feriado improvisado tiene un impacto positivo mucho menor sobre la economía y dificulta la planificación de las empresas”.

Asimismo, el gremio enfatizó que, al planificar el feriado con más anticipación, “las familias pueden organizar sus viajes y las empresas prepararse para responder a la demanda”.

Además, advirtieron que agregar un nuevo feriado podría tener efectos negativos: “Para el comercio, un feriado adicional implica mayores costos laborales para quienes deben operar ese día y, en algunos rubros, una disminución o postergación de ventas“.

Añadieron que “esa realidad no puede ignorarse, especialmente en un escenario donde muchas pymes aún enfrentan márgenes estrechos”.

No obstante, plantearon que esta iniciativa también podría tener repercusiones positivas en el sector turístico.

“Si la medida se aprueba con anticipación, puede transformarse en una buena noticia para el turismo. Los fines de semana largos movilizan a millones de chilenos dentro del país, beneficiando a hoteles, restaurantes, transporte y comercio local de los destinos turísticos”, señalaron.