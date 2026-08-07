Orrego defiende obras en Plaza Italia tras estudio que revela caída de 67% en velocidad vehicular

Luego de que un estudio revelara que la velocidad vehicular disminuyó un 67% en Plaza Italia, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, defendió los trabajos. En su declaración, sostuvo que “nunca se pensó que esto aumentara la velocidad de los automovilistas”.

El renovado sector de la Plaza Baquedano destaca por el aumento de áreas verdes, la reinstalación de la estatua al general Manuel Baquedano y el nuevo monumento a Gabriela Mistral. Además, la tradicional rotonda fue eliminada y reemplazada por un sistema de vías continuas.

Concretamente, un informe presentado por la Universidad Diego Portales (UDP) reveló que la velocidad cayó un 67%, argumentando que los vehículos que circulaban a un 80% de la velocidad máxima ahora lo hacen a un 26%.

Al respecto, el gobernador señaló que “una ciudad que tenga menos velocidad de los automovilistas en la medida que haya flujo, no necesariamente es un problema, porque aumenta también la seguridad, sobre todo en una zona donde hay muchísimo peatón y donde había muchísimos accidentes”.

“La exigencia de tener solamente dos pistas desde oriente hacia poniente fue una exigencia de la Municipalidad de Providencia. Nosotros no estuvimos de acuerdo“, dijo Orrego.

Sin embargo, destacó el aporte de estas modificaciones, ya que representan “un tremendo aporte a la ciudad que no puede ser opacado simplemente por un dato específico en hora punta en materia de vehículos particulares”.

“Se está redirigiendo el tránsito en Santiago, se está fortaleciendo el transporte público, que es muy intenso en ese lugar (…) ha sido un tremendo aporte para recuperar la ciudad para las personas”, concluyó.