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Julieta Venegas aterriza en Chile para presentar su libro “Norteña. Memorias de un comienzo” en el Centro Cultural La Moneda

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El Centro Cultural La Moneda, la Editorial La Pollera y la Universidad Diego Portales organizan la presentación del libro Norteña. Memorias de un comienzo, de la cantante y compositora Julieta Venegas.

El encuentro contempla una conversación entre la intérprete de Limón y Sal y la artista nacional Anita Tijoux, en la que profundizarán sobre temas relacionados con las memorias, experiencias e influencias que marcaron sus inicios en la música y el camino que recorrió hasta convertirse en una de las compositoras más influyentes y versátiles de la música popular latinoamericana.

Norteña. Memorias de un comienzo es un relato íntimo del camino formativo de una joven que recoge la influencia cultural de su familia y del lugar donde le tocó crecer: la frontera de México y Estados Unidos. Estas memorias no cuentan las andanzas de una superestrella, sino las dudas y la búsqueda de una niña que está dispuesta a develar los rincones de su sensibilidad, de una joven que solo quiere ser fiel a su esencia y que, desde luego, no se imagina convertirse en una de las compositoras más influyentes y versátiles de la música popular”, explicó la editorial La Pollera.

La actividad se realizará el sábado 15 de agosto, entre las 12:00 y las 14:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda, específicamente en la sala de cine del nivel -2. Además, habrá una instancia de firma de libros.

El perfil de Julieta Venegas

La compositora nació en Long Beach, Estados Unidos, y creció en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Desde temprana edad, mostró habilidades para la música.

En su formación tomó clases de violonchelo, canto y acordeón. En sus inicios formó bandas como Chantaje y La Milagrosa, pero fue en 1996 cuando saltó al mundo musical como Julieta Venegas.

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