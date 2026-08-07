Julieta Venegas aterriza en Chile para presentar su libro “Norteña. Memorias de un comienzo” en el Centro Cultural La Moneda

El Centro Cultural La Moneda, la Editorial La Pollera y la Universidad Diego Portales organizan la presentación del libro Norteña. Memorias de un comienzo, de la cantante y compositora Julieta Venegas.
El encuentro contempla una conversación entre la intérprete de Limón y Sal y la artista nacional Anita Tijoux, en la que profundizarán sobre temas relacionados con las memorias, experiencias e influencias que marcaron sus inicios en la música y el camino que recorrió hasta convertirse en una de las compositoras más influyentes y versátiles de la música popular latinoamericana.
“Norteña. Memorias de un comienzo es un relato íntimo del camino formativo de una joven que recoge la influencia cultural de su familia y del lugar donde le tocó crecer: la frontera de México y Estados Unidos. Estas memorias no cuentan las andanzas de una superestrella, sino las dudas y la búsqueda de una niña que está dispuesta a develar los rincones de su sensibilidad, de una joven que solo quiere ser fiel a su esencia y que, desde luego, no se imagina convertirse en una de las compositoras más influyentes y versátiles de la música popular”, explicó la editorial La Pollera.
La actividad se realizará el sábado 15 de agosto, entre las 12:00 y las 14:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda, específicamente en la sala de cine del nivel -2. Además, habrá una instancia de firma de libros.
El perfil de Julieta Venegas
La compositora nació en Long Beach, Estados Unidos, y creció en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Desde temprana edad, mostró habilidades para la música.
En su formación tomó clases de violonchelo, canto y acordeón. En sus inicios formó bandas como Chantaje y La Milagrosa, pero fue en 1996 cuando saltó al mundo musical como Julieta Venegas.
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Lo más leído
- “Genera expectación”: Medio especializado destaca a la actriz Mariana di Girolamo y la incluye entre las posibles candidatas a los Premios Oscar 2027
- UDI entrega al Gobierno 20 propuestas para enfrentar la emergencia laboral: “Queremos que recuperar el trabajo vuelva a ser una prioridad nacional”
- Julieta Venegas aterriza en Chile para presentar su libro “Norteña. Memorias de un comienzo” en el Centro Cultural La Moneda
- Orrego defiende obras en Plaza Italia tras estudio que revela caída de 67% en velocidad vehicular
- Una querella por presuntas firmas falsas y una denuncia del Servel por eventuales gastos irregulares: Esto se sabe de la investigación contra el PDG