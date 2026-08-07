De la Espriella da su primer mensaje como presidente de Colombia: Apunta a una “transformación profunda”, combate a organizaciones narcoterroristas y homenajea al senador Miguel Uribe Turbay

(CNN Español) —El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo durante su primer mensaje que buscará “la transformación más profunda” en el país, donde gobernará en el período 2026-2030.

“He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino”, señaló.

“Desde Cali, envío un mensaje firme al pueblo colombiano: ha comenzando el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”.

En esa línea, subrayó que Colombia requiere de “una regeneración que destierre el odio y el resentimiento para volver a reconocernos como hijos de una misma patria y, por encima de nuestras diferencias ideológicas, podamos abrazarnos bajo el mismo tricolor”.

De la Espriella rinde homenaje al senador Miguel Uribe Turbay

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, rindió este viernes homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, quien murió el año pasado tras ser baleado durante un mitin en Bogotá.

“Gracias, Miguel Uribe Turbay. En el cielo, Colombia nunca te va a olvidar”, dijo el mandatario, en su primer mensaje luego de asumir el cargo.

El crimen contra Uribe Turbay, quien buscaba ser candidato presidencial, representó un hecho que sacudió la vida pública en Colombia.

De la Espriella anuncia que publicará lista de organizaciones narcoterrorista

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes que en las próximas horas publicará un listado de organizaciones narcoterroristas en el país, con lo cual, dijo, se activarán mecanismos institucionales para combatirlas con más fuerza.

“La opción del diálogo está completamente agotada”, aseguró.

Durante la campaña presidencial y desde que fue declarado presidente electo, De la Espriella dijo que la seguridad será una de las prioridades de su Gobierno.

También informó que volverán las fumigaciones contra los cultivos ilícitos en el país, porque “la coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados”.

“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, dijo De la Espriella.

De la Espriella dice que promoverá la inversión y presentará una reforma tributaria

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este viernes que su Gobierno promoverá las inversiones y anunció que presentará una reforma al sistema tributario para desalentar la inversión fiscal.

Según el mandatario, estas medidas estarán encaminadas a fortalecer al país.

“Volveremos a ser reconocidos como un Estado serio y firme para invertir”, dijo.

Con información de Anabella González y EFE.