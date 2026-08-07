Mesa del Senado rechaza iniciativa que busca suspender Ley Karin: “Es un camino equivocado”

A través de una declaración pública, la Mesa del Senado informó este viernes que está en desacuerdo con el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados del oficialismo que busca suspender por cinco años la aplicación de la Ley Karin.

“Frente a la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y Diputados que busca suspender por cinco años la Ley Karin, como Mesa Directiva del Senado manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta, por cuanto constituye un camino equivocado para abordar los desafíos de su implementación“, señaló el documento.

En esa línea, enfatizaron que la legislación fue “aprobada con un respaldo transversal y mayoritario en el Congreso Nacional, reflejando un consenso político e institucional sobre la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo”.

En la declaración firmada por la presidenta y el vicepresidente del Senado, Paulina Núñez e Iván Moreira, no negaron que se puedan “requerir ajustes y perfeccionamientos” en la aplicación de la norma al ser reciente.

No obstante, sostuvieron que ello “no justifica suspender una norma que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas“.

Desde la Mesa Directiva del Senado se enfatizó que los esfuerzos deben “orientarse a modificar y perfeccionar el reglamento, robusteciendo los requisitos de admisibilidad de las denuncias y definiendo estándares más exigentes para su presentación, de manera que estas cuenten con antecedentes suficientes para dar inicio a una investigación formal”.

✍️Declaración

Frente a la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y Diputados que busca suspender por cinco años la Ley Karin, como Mesa Directiva del Senado manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta, por cuanto constituye un camino equivocado para… pic.twitter.com/ssifhrp6pm — Senado Chile (@Senado_Chile) August 7, 2026

El proyecto presentado por un grupo de diputados del oficialismo (Partido Nacional Libertario, Partido Republicano y un independiente de Renovación Nacional) también enfrentó una negativa por parte del Gobierno.

El presidente José Antonio Kast evitó respaldar la iniciativa, pero no descartó que se puedan implementar ciertos cambios en la legislación.

En tanto, el ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, fue más firme con la posición del Gobierno: “El Ejecutivo, y lo dijo el Presidente de la República también, no es partidario de una suspensión de las leyes, sino de realizar los ajustes que ha estado trabajando el Ministerio del Trabajo para hacer que esa ley funcione mejor”.