Fracking en Colombia: Presidente De la Espriella anuncia su uso “sostenible” en varias regiones

(EFE/CNN Chile).- El nuevo presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes, durante su discurso de investidura, que su Gobierno autorizará la técnica de fracturamiento hidráulico del suelo para extraer hidrocarburos, conocida como ‘fracking’, para aumentar las reservas de petróleo y gas en el país.

“Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible“, aseguró De la Espriella en el Batallón Pichincha de la ciudad de Cali, donde pronunció ante la tropa su primer discurso como nuevo mandatario.

En su discurso, el mandatario también anunció que promoverá la inversión en el país y que presentará una reforma al sistema tributario. “Volveremos a ser reconocidos como un Estado serio y firme para invertir”, sostuvo.

Asimismo, en materia de seguridad, informó que publicará una lista de las organizaciones narcoterroristas que hay en Colombia. Con ello, también se activarán otros mecanismos institucionales para combatir el crimen organizado y la inseguridad.

Además, aseguró que su Gobierno librará “una batalla cultural” para defender a la familia como eje central de la sociedad.

“No existe política pública capaz de reemplazar la obra que una familia unida puede realizar por sus hijos y su país. En los hogares se aprenden los principios, se cultivan las virtudes y se forman los ciudadanos. La fortaleza de la familia es la fortaleza de Colombia”, afirmó.