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Se esperan hasta -12 °C: Meteorología emite alerta por heladas en dos regiones del sur del país

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Se esperan hasta -12 °C: Meteorología emite alerta por heladas en dos regiones del sur del país

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de heladas en el sur del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de heladas moderadas a intensas, debido a una alta presión fría, las que golpearán dos regiones desde la madrugada del lunes 10 de agosto hasta la mañana del martes 11.

Revisa las regiones afectadas

  • Región de Los Lagos (patagonia subandina)
  • Región de Aysén (patagonia subandina norte)

¿Qué es una alerta meteorológica?

  • A diferencia de un aviso o una alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”, según explica la DMC.

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