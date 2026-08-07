Velocidad vehicular en Plaza Baquedano cayó un 67% en hora punta tras obras de remodelación

Durante este año, se realizó una intervención urbana en Plaza Baquedano. En ese contexto, el tráfico en el sector se redujo drásticamente tras la eliminación de la rotonda.

Además, la congestión se desplazó hacia rutas alternativas como la Costanera Norte y Condell.

El informe presentado por la Universidad Diego Portales (UDP) realizó un estudio a través del Centro Interdisciplinario de Data Science: “Impacto de la remodelación de la Plaza Baquedano sobre las velocidades de circulación: Evidencia antes y después de las obras del proyecto Nueva Alameda (2024–2026)”.

El estudio evidencia la caída en la velocidad vehicular en un 67% en hora punta por el sector de Baquedano. Por lo que, los vehículos que antes circulaban a un 80% de la velocidad máxima permitida, actualmente lo hacen a un 26%, según consignó La Tercera.

Asimismo, este análisis de la movilidad en este punto estratégico que conecta a Santiago, Providencia y Recoleta expuso además que la congestión del tránsito se trasladó a otras rutas. En la mañana, la Costanera Norte bajó un 30% de velocidad, mientras que en la tarde la calle Condell anotó una baja de un 18%.

En contraste, fuera de las horas de mayor tráfico, la mayoría de las vías aumentan su velocidad hasta un 41% en la calle Livingstone, y un 30% en Eliodoro Yáñez.

“Una consecuencia directa de la remodelación es la redistribución del tráfico hacia ejes alternativos. Las estrategias de evitamiento descritas anteriormente generan presión sobre calles que antes no estaban congestionadas”, comentó Matthieu Marechal, investigador y responsable del estudio al citado medio.

Para regularizar la circulación vehicular, los autores recomiendan aumentar de una a dos las pistas destinadas a vehículos particulares en el sentido oriente-poniente. Según se plantea, para lograr esta ampliación y sin intervenir la nueva ciclovía, consiste en reducir de dos a una la pista exclusiva de los buses en dicho tramo.