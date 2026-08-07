Kast evita respaldar suspensión de Ley Karin, pero abre la puerta a cambios: “Se puede perfeccionar”

El Presidente José Antonio Kast evitó respaldar directamente la propuesta parlamentaria que busca suspender durante cinco años la Ley Karin, pero abrió la puerta a revisar y modificar algunos aspectos de la normativa laboral.

Consultado por la iniciativa, el mandatario sostuvo que “las leyes se pueden perfeccionar” y señaló que el Ejecutivo está disponible para analizar propuestas que busquen corregir problemas detectados durante su aplicación.

“En leyes laborales también podemos analizar distintas normas y buscar cómo ir perfeccionando ciertas situaciones”, afirmó.

Kast apunta a posibles malos usos de la normativa

El jefe de Estado planteó que cualquier modificación debe resguardar el objetivo original de la legislación y ser discutida durante la tramitación parlamentaria.

“Las propuestas parlamentarias siempre son acogidas, el debate en las distintas comisiones (…) será analizado y creo que tiene que ser debatido siempre con altura de miras, cuidando el fin de la norma que se dictó”, sostuvo.

Kast agregó que existen legislaciones, “incluida la Ley Karin”, respecto de las cuales se han registrado situaciones que podrían ser objeto de discusión.

“Como en toda legislación, hay veces que se mal utilizan por un grupo pequeño de personas para un fin distinto al que fue creada la ley”, afirmó.

La iniciativa fue presentada por los diputados del Partido Nacional Libertario Erich Grohs, Paulina Muñoz, Álvaro Jofré y Cristóbal Urruticoechea, junto al republicano Diego Vergara y Daniel Valenzuela, independiente cercano a RN.

El proyecto busca suspender la aplicación de la Ley Karin durante cinco años para introducir modificaciones, entre ellas una revisión de los criterios utilizados para determinar qué conductas constituyen acoso laboral.

El Presidente recordó además que el Gobierno solicitó al Consejo Superior Laboral —instancia tripartita integrada por representantes del Ejecutivo, empleadores y trabajadores— revisar distintas normas laborales.

“Son temas que hay que permanentemente estar analizando para perfeccionar lo que corresponda y apuntar al objetivo que tuvo la ley cuando se aprobó”, concluyó.