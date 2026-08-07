Desempleo en Estados Unidos baja a 4,1% pese a la pérdida de 23.000 puestos de trabajo en julio

El empleo no agrícola en Estados Unidos cayó en 23.000 puestos en julio, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%, según informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS).

El resultado representó una fuerte sorpresa negativa para el mercado, que según el consenso recogido por The Wall Street Journal esperaba la creación de 83.000 empleos en el mes, mientras que otras estimaciones, como la de Dow Jones, apuntaban a cifras cercanas a los 85.000 puestos.

Mayo y junio revisados a la baja en 103.000 puestos combinados

El deterioro no se limitó al dato de julio. La BLS revisó a la baja las cifras de los dos meses previos, de forma que el aumento de empleo de mayo pasó de 129.000 a 63.000 puestos, y el de junio se ajustó de 57.000 a apenas 20.000.

Con estas correcciones, el empleo creado en mayo y junio combinados quedó 103.000 puestos por debajo de lo reportado originalmente, y el promedio mensual de creación de empleo de los últimos doce meses se ubicó en 34.000 puestos, muy por sobre el resultado negativo de julio.

Educación local y comercio minorista lideran las pérdidas

Por sectores, las mayores pérdidas se concentraron en la educación del gobierno local, que eliminó 50.000 empleos en el mes, y en el comercio minorista, que perdió 19.000 puestos, golpeado principalmente por clubes de almacenes, hipermercados y otros minoristas de mercancías generales, con una caída de 21.000 empleos.

Las actividades financieras también continuaron a la baja, con una pérdida de 14.000 puestos en julio que acumula un retroceso de 121.000 empleos desde su nivel máximo alcanzado en mayo de 2025.

En contraste, la salud siguió como uno de los sectores que sostiene la creación de empleo, con un alza de 22.000 puestos, aunque a un ritmo menor que su promedio mensual de los últimos doce meses, de 36.000 empleos.

Salario promedio sube a US$ 37,62 y participación laboral toca mínimo de cinco años

El salario por hora promedio para todos los trabajadores del sector privado no agrícola llegó a US$ 37,62 en julio, con un incremento de dos centavos en el mes y un alza de 3,2% en doce meses.

La tasa de participación laboral se mantuvo en 61,4%, su nivel más bajo en más de cinco años, mientras que la relación empleo-población se ubicó en 58,9%. Ambos indicadores han retrocedido 0,7 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente, desde enero.

El mercado descuenta que la Fed ya terminó su ciclo de alzas

La sorpresiva contracción del empleo llevó a los inversionistas a descontar que la Reserva Federal ya terminó su ciclo de alzas de tasas de interés, lo que impulsó un repunte en las acciones estadounidenses tras la publicación del dato.

El resultado se conoció después de que el consenso del mercado había proyectado, en los días previos al informe, una probabilidad cercana al 64% de una nueva subida de tasas en la reunión de septiembre de la Fed, escenario que ahora enfrenta mayores dudas.