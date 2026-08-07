Google, robótica y Atari: Las noticias tecnológicas que marcaron la semana

La semana tecnológica estuvo marcada por cuatro noticias relevantes que el analista Alejandro Alaluf analizó en CNN Chile Tech.

Google y el fin de la búsqueda tradicional

La compañía presentó Gemini Robotics ER2, un modelo de inteligencia artificial diseñado para operar como sistema operativo de robots, señal clara del avance de la robótica industrial. Pero la noticia más significativa para Google fue interna: Jeff Dean, su jefe científico con 27 años en la empresa, dejó la compañía para cofundar una startup de IA aplicada a la investigación médica.

A esto se suma una amenaza estructural a su modelo de negocio: el fenómeno llamado “Google Cero”, el momento en que las búsquedas tradicionales dejan de ser necesarias porque la IA generativa entrega respuestas directas. El Wall Street Journal reportó que las búsquedas en Google cayeron un 40%, y medios como USA Today, Reuters y Reddit evalúan abandonar el modelo de indexación.

EE.UU. veta robots chinos; Bolivia presenta el suyo

La administración Trump prohibió la importación de robots chinos a suelo estadounidense por razones de ciberseguridad, en un nuevo frente de la guerra tecnológica entre ambas potencias.

En paralelo, el ingeniero boliviano Roddy Ronald Mamani presentó a Roix, el primer robot humanoide fabricado en Bolivia, construido con materiales cotidianos y con hasta un 50% de autonomía corporal, pensado para manufactura, logística y cuidado de adultos mayores.

Atari vuelve al ruedo

A 54 años de su fundación, Atari cerró un acuerdo con Universal Studios para desarrollar películas basadas en 10 de sus videojuegos más icónicos, incluyendo Pong, Asteroids y Missile Command. Aún sin fecha de estreno confirmada, el trato ya está sellado.