Dólar cierra sobre los $910 tras debilitamiento del billete verde y máximos históricos del cobre

El dólar cerró la primera semana de agosto sobre los $910, luego de cotizar en torno a los $930 en la apertura del lunes 3 de agosto.

El retroceso del billete verde estuvo marcado por un debilitamiento a nivel internacional luego de que se conocieran los datos de empleo en Estados Unidos.

Asimismo, el rally del cobre que llevó al metal rojo a máximos históricos, alcanzando los US$ 6,55 en la Bolsa de Metales de Londres y los US$ 6,86 en COMEX, le dio fuerza al peso chileno frente al dólar.

En concreto, la divisa norteamericana finalizó la sesión en $912,6, lo que marcó un retroceso de más de $10 respecto al inicio de semana.

El dólar y los rendimientos de los bonos perdieron fuerza

Al respecto, la senior account manager de XTB, Aline Moraes, afirmó: “Las cifras reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en septiembre, reduciendo las probabilidades de una nueva alza”.

“Como resultado, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro perdieron fuerza, mientras Wall Street reaccionó positivamente, con el NASDAQ liderando las ganancias gracias al repunte del sector tecnológico“, agregó.

“Si el precio pierde el soporte de 911,55, podría extender las caídas hacia la zona de 906. En gráfico diario, el par continúa cotizando por encima de la SMA de 200 períodos, manteniendo abierta la posibilidad de una recuperación de mediano plazo“, cerró.