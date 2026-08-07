Exministra de Minería por nueva administración de Codelco: “No estoy de acuerdo en la venta de activos”

Este viernes, la exministra de Minería del gobierno de Gabriel Boric, Aurora Williams, se refirió a la posibilidad de que la nueva administración de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), encabezada por el economista Bernardo Fontaine, evalúe la venta de activos de la estatal.

Al respecto, Williams afirmó: “No estoy de acuerdo en la venta de activos“, planteando que “el momento exige que consideremos estos activos como muy valiosos dado el requerimiento de minerales críticos que el mundo tiene”.

En esa línea, sostuvo que “hoy día la geopolítica mundial (…) nos permite ver que tenemos grandes oportunidades“.

La exministra también manifestó su preocupación por que “se comenten públicamente medidas que pueden ser estratégicas para la compañía”. Afirmó que en los últimos meses se han dado opiniones públicas acerca de la actividad de la empresa y argumentó que estas “deberían darse una vez que los análisis estén concluidos y efectivamente se vaya a tomar una acción respecto de aquello, pero estar anunciando previamente, para una empresa global, no corresponde”, según consigna La Tercera.

Reevaluación del plan de inversiones

Según consignó el Diario Financiero, el Plan Estratégico de la cuprífera se encuentra en pleno proceso de definición y reestructuración profunda bajo el nuevo directorio. La estatal ha anunciado que su estrategia se basará en hacer frente de cara al complejo escenario financiero, marcado por una deuda estimada en US$ 25.000 millones y menores niveles de producción.

La ex titular de Minería explicó que esta planificación debe darse a conocer cuando se tienen las conclusiones, ya que “probablemente pueden aparecer otros espacios de interés para algunos actores internos”. “Sin perjuicio de ello, no estoy de acuerdo en la venta de activos“, añadió.

Quien fue ministra de Minería también entre 2014 y 2018 propuso que “tenemos empresas mineras que son muy potentes, como lo es Codelco, y que naturalmente se puede asociar con muchos privados y desarrollar la alianza público-privada“.

“Pero en ningún momento pensamos en que se enajenaran activos tan importantes, activos de carácter estratégico como son la producción de minerales críticos”, enfatizó.