Tras el trámite que propone decretar feriado el 17 de septiembre, el ministro del Interior subrogante, Máximo Pávez, descartó apoyar esta iniciativa, sosteniendo que no sería necesario innovar en esta materia.

La iniciativa era impulsada por parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), en la que su diputada Zandra Parisi señaló que “la medida busca entregar más tiempo a las familias y favorecer el turismo, las pequeñas empresas y los emprendimientos durante uno de los fines de semana más importantes del año”.

Ante esto, el subsecretario señaló que el Gobierno respeta la facultad del Congreso para presentar este tipo de proyecto, pero afirmó que “el Ejecutivo es de la idea de no innovar en esta materia“.

“Ya hay una ley que va regulando qué es lo que pasa con los feriados de Fiestas Patrias, tanto que se produce un interferiado al inicio o al final de la semana de las Fiestas Patrias”, añadió.