Llaman a no utilizarlo: Sernac emite alerta de seguridad por defecto en cinta de escalada y alpinismo

Este viernes, el Sernac (Servicio Nacional del Consumidor) emitió una alerta de seguridad a propósito de un defecto en unas cintas de escalada, lo que implica un eventual riesgo para las personas consumidoras que lo posean.

De acuerdo con lo informado por Decathlon Chile, se trata de la Cinta de Escalada y Alpinismo KLIMB marca Simond de 11 cm, en sus formatos de venta individual y también en el pack de 5 unidades. En concreto, se trata de los modelos: 4051175 y 4171656.

Los productos involucrados fueron comercializados en Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026. Actualmente, 707 unidades se encuentran en manos de consumidores, mientras que otras 20 unidades permanecían en stock y ya fueron retiradas del mercado.

Según detalló Decathlon, se detectó un defecto en el remachado del gatillo de alambre de algunos mosquetones, lo que podría provocar la rotura de esta pieza. En caso de una caída, esta situación podría aumentar el riesgo de que el mosquetón falle o se rompa.

Aunque hasta la fecha no se han registrado accidentes asociados a esta condición en Chile, el desperfecto podría generar una caída en altura y provocar lesiones o heridas.

En un comunicado, desde Decathlon señalaron que para ellos “la seguridad de las personas es nuestra máxima prioridad, por lo que ante el aviso preventivo internacional de un defecto aislado en dos modelos (4051175 / 4171656) de las cintas de escalada y alpinismo de la marca SIMOND, activamos de forma inmediata nuestro protocolo de seguridad, retirando todos los productos relacionados de nuestras tiendas y nos estamos contactando directamente con sus consumidores”.

“Quienes posean algunas de estas cintas, pueden acercarse a cualquier tienda Decathlon del país para su devolución y reembolso total, o bien comunicarse al teléfono 2 2 588 3666 y vía correo electrónico a contacto.chile@decathlon.com, para recibir atención personalizada”, agregaron en la misiva.

¿Qué hago si tengo el producto afectado?