Abelardo de la Espriella asume como presidente de Colombia

(CNN Español) — Abelardo de la Espriella asumió formalmente como presidente de Colombia para el período 2026-2030, en una ceremonia realizada este viernes en Cali.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, le tomó juramento e impuso la banda presidencial.

“Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo De la Espriella al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial.

En simultánea, soldados del Ejército dispararon 21 cañonazos de salva con los colores de la bandera colombiana desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, situada en Bogotá, y el ya presidente en ejercicio recibió el saludo afectuoso de su familia y el aplauso de los presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

“No basta con prometer un mejor país”, dice el presidente del Senado de Colombia

El presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez, dijo este viernes que “no basta con prometer un mejor país, tenemos que construirlo”, durante la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia del país.

Henríquez dijo que los ciudadanos no preguntan quién ganó las elecciones, sino “algo mucho más sencillo: ¿cuándo veremos soluciones efectivas a los inmensos problemas que nos agobian?”.

“No basta con representar a los ciudadanos, tenemos que responderles. No basta con ocupar un cargo, hay que merecer la confianza que el cargo representa”, dijo.

De la Espriella se reúne por separado con Milei y Kast horas antes de su investidura

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, se reunió este viernes en Cali con los mandatarios de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast, horas antes de la ceremonia de investidura en la que asumirá el cargo para el período 2026-2030.

“Una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia. Me reuní con el Presidente electo Abelardo de la Espriella y coincidimos en fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región”, escribió en X el mandatario chileno que también compartió fotos del encuentro.

En tanto, la Presidencia de Argentina compartió una imagen en la que se ve al mandatario de ese país junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el canciller argentino, Pablo Quirno, y a De la Espriella acompañado por su esposa, la futura primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

De la Espriella, Milei y Kast comparten una visión liberal en lo económico, un discurso de reducción del tamaño del Estado y una postura crítica frente a los gobiernos de izquierda latinoamericanos, afinidad que el presidente electo colombiano reivindicó durante la campaña y tras su victoria electoral.

Las reuniones bilaterales se llevaron a cabo en el Centro Cultural de Cali, un espacio habilitado por las autoridades de esta ciudad del suroeste de Colombia para los actos oficiales que tendrá De la Espriella previos a su ceremonia de posesión, prevista para las 15:00 horas, tiempo local.

Al margen de los actos oficiales de investidura del próximo presidente colombiano también se han dado otras reuniones bilaterales como la del mandatario argentino con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, así como con el rey Felipe VI de España.

Con información de EFE.