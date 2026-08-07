Ignacio Imas de “Imaginacción” por agenda de seguridad del Gobierno: “El presidente Kast se está poniendo octubrista, poner todo en la Constitución no debería pasar”

El gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, informó que el riesgo político ha aumentado a 90 puntos en los últimos seis meses.

En conversación con Hoy es Noticia, explicó que se generó una lógica de “menor gobernabilidad” durante aquel período debido a diversos sucesos como la megarreforma, los casos de ataques a funcionarios de Carabineros de Chile y el “discolaje” en los partidos oficialistas, protagonizado por el Partido Republicano.

Señaló que a esto se le suma que “cada partido político, cada gobernante, ha responsabilizado a su antecesor respecto a la situación en la cual está el país. El problema es que esa es una discusión endogámica de la política; la ciudadanía no ve que sea solamente responsabilidad de una persona, sino que en realidad es compartida por toda la élite política“.

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En esa línea, profundizó en la percepción pública de la megarreforma al señalar que los resultados indicaron que “no fue popular en la ciudadanía”.

“La megarreforma en ninguna encuesta de opinión pública fue popular. Al contrario, tenía una mala nota, una mala clasificación, una mala evaluación de la ciudadanía. Eso, por supuesto, no dialoga con tener una lógica de gobernabilidad, porque la ciudadanía comienza a aglutinar molestia con el Gobierno“, precisó.

Además, sostuvo que en el estudio tanto los partidos de derecha como de izquierda no sacaron “buena nota a esta altura del partido, sino por el contrario”.

#HoyEsNoticiaCNN | Ignacio Imas, gerente de asuntos públicos en Imaginacción, por índice de riesgo político: “Las derechas e izquierdas no sacan buena nota”@matiburgos

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“El presidente Kast, como dirían ellos mismos, se está poniendo octubrista”

Respecto de la agenda de seguridad presentada por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional, sostuvo que “el presidente Kast, como dirían ellos mismos, en el lado de la derecha se está poniendo octubrista, porque básicamente poner todo en la Constitución no debería pasar“.

#HoyEsNoticiaCNN | Ignacio Imas, gerente de asuntos públicos en Imaginacción, por reformas constitucionales propuestas por Kast: “El Presidente Kast se está poniendo octubrista, porque poner todo en la Constitución no debería pasar”@matiburgos

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“Básicamente eso podría generar un problema penal al Estado, porque la ciudadanía podría enjuiciar al Estado porque básicamente me asaltaron en la esquina. Ese es el nivel de la situación que estamos observando”, agregó.

También analizó que la decisión del líder del Partido Republicano de quitarle el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “fue un mal negocio”.

“El negocio que hizo el presidente Kast fue un mal negocio en tanto no haber apoyado a Michelle Bachelet a la ONU, porque se habría sacado un liderazgo dentro de la oposición que finalmente es el pegamento desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista“, señaló.

“Como no lo hizo y prefirió en realidad decirle que sí al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario, dejó caer la candidatura de Michelle Bachelet. Si Bachelet vuelve, que es una figura, un pegamento, un motor, un ethos para las izquierdas, eso es una amenaza para el Gobierno, que es cada día más impopular”, cerró.

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